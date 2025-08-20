Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 250820 - 0857 Frankfurt - Nieder-Eschbach: 19-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt
Frankfurt (ots)
(ha) Ein 19-jähriger Motorradfahrer fuhr am gestrigen Dienstagmorgen gegen 10:00 Uhr auf der Züricher Straße vom dortigen Einrichtungshaus kommend in Richtung "Am Martinszehnten". Aus aktuell noch ungeklärter Ursache verlor er in der Linkskurve nach der Unterführung der Bundesautobahn 661 die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.
Kurz darauf eintreffende Polizei- und Rettungskräfte leisteten umgehend Erste-Hilfe. Für den Verletzten konnte jedoch nichts mehr getan werden, er verstarb kurz darauf im Krankenhaus an den erlittenen Verletzungen.
Die Unfallursachenermittlungen dauern an.
