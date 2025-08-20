PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250820 - 0857 Frankfurt - Nieder-Eschbach: 19-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 19-jähriger Motorradfahrer fuhr am gestrigen Dienstagmorgen gegen 10:00 Uhr auf der Züricher Straße vom dortigen Einrichtungshaus kommend in Richtung "Am Martinszehnten". Aus aktuell noch ungeklärter Ursache verlor er in der Linkskurve nach der Unterführung der Bundesautobahn 661 die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Kurz darauf eintreffende Polizei- und Rettungskräfte leisteten umgehend Erste-Hilfe. Für den Verletzten konnte jedoch nichts mehr getan werden, er verstarb kurz darauf im Krankenhaus an den erlittenen Verletzungen.

Die Unfallursachenermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

