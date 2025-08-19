PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250819 - 0855 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Festnahme eines Diebes

Frankfurt (ots)

(rü) Am heutigen Morgen (19. August 2025) nahmen Polizisten einen 24-jährigen Mann in der Niddastraße fest. Der Festgenommene hatte zuvor ein Handy aus einem Auto heraus gestohlen.

Nachdem der Besitzer des Smartphones feststellte, dass sich sein Handy nicht mehr in seinem Auto befand, alarmierte er die Polizei. Da sein Fahrzeug im videoüberwachten Bereich des Bahnhofsviertels abgestellt war, konnten die Beamtinnen und Beamten im Video-Operation-Center den Diebstahl und den anschließenden Fluchtweg unmittelbar nachverfolgen. Bereits kurze Zeit später klickten die Handschellen.

Der Handydieb wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium verbracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



