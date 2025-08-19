PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250819 - 0853 Frankfurt - Innenstadt: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0817

Frankfurt (ots)

(yi) Die seit Donnerstagabend (7. August 2025) vermisste Kinga O. konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 04:19

    POL-F: 250819 - 0850 Frankfurt-Praunheim: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (bo) Seit Montagmittag (18. August 2025) gegen 14 Uhr, wird der 70-jährige Hans Josef K. vermisst. Er verließ am gestrigen Mittag seine Wohnanschrift "An der Praunheimer Mühle" in Frankfurt-Praunheim in unbekannte Richtung. Herr K. ist aufgrund einer Erkrankung in seiner Orientierung stark eingeschränkt und ist zudem auf Medikamente angewiesen. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren