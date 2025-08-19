Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250819 - 0851 Frankfurt - Griesheim: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0849

Frankfurt (ots)

(bo) Der seit Montagmorgen (18. August 2025) vermisste Herr H. konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

