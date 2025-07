LPI-SHL: Teures E-Bike entwendet

Zella-Mehlis (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag erhielt die Polizei einen Anruf vom Suhler Klinikum, dass ein schwer verletzter Mann mit einer Stichverletzung im Oberkörper aufgenommen worden war. Angaben zur Tat machte der Geschädigte zunächst nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Suhl ergaben, dass es in der Nacht in einer Wohnung in der Bergstraße in Zella-Mehlis aus bislang ungeklärter Ursache zu ...

