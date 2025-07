Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bulle in Richtung Autobahn unterwegs

Zella-Mehlis (ots)

Beim Umladen entwischte Dienstagmittag (22.07.2025) ein Bulle in einem Gewerbegebiet in Zella-Mehlis. Das Tier lief davon und begab sich über einen Parkplatz in der Industriestraße auf die Suhler Straße in Richtung Autobahn. Polizisten der Autobahnpolizei sperrten vorübergehend die Auf- und Abfahrt an der Anschlussstelle Suhl/Zella-Mehlis, während Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Suhl versuchten das Tier so weit wie möglich in dem Bereich zu sichern. Der Bulle blieb bis zum Eintreffen eines Tierarztes aus Meiningen friedlich und wurde schließlich betäubt und durch den Eigentümer abtransportiert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell