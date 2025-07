Hildburghausen (ots) - Ein 83-jähriger Radfahrer fuhr Donnerstagvormittag auf der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen, als er mit dem Fahrradreifen gegen den Bordstein stieß und daraufhin die Kontrolle verlor und stürzte. Der Mann kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

