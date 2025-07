LPI-SHL: Werkzeuge entwendet

Hildburghausen (ots) - Ein 13-Jähriger betrat Sonntagnachmittag den Kellerbereich eines Wohnhauses in der Rosa-Luxemburg-Straße in Hildburghausen. In einem Kellerabteil überraschte er einen bislang unbekannten Mann, der sich gewaltsam Zutritt zu dem Abteil verschafft hatte. Der Junge sprach ihn an, woraufhin der Täter ohne Beute aus dem Keller in unbekannte Richtung flüchtete. Es entstand geringer Sachschaden. Der ...

mehr