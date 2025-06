Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Dank- und Denkzettel für einen sicheren Schulweg

Recklinghausen (ots)

Schülerinnen und Schüler verteilten heute Morgen zusammen mit der Polizei Recklinghausen "Dank- und Denkzettel" an Autofahrer - je nach gefahrener Geschwindigkeit.

Die Präventionsaktion rund um die Urbanus Grundschule startete um 08:00 Uhr. Ausgestattet mit gelben Warnwesten und selbstgemalten Zetteln kontrollierten die Kinder zusammen mit der Polizei zahlreiche Fahrzeuge. Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich an die Verkehrsregeln hielten, bekamen einen "Dankzettel". Temposündern verpassten die Kinder einen "Denkzettel". Das gemeinsame Ziel: Das Bewusstsein für die Verkehrssicherheit - im Bereich von Schulen - zu stärken.

Auf der Erler Straße sind in Höhe der Schule 30 km/h erlaubt. Heute Morgen waren elf Autofahrende zu schnell unterwegs. Die Kinder gaben ihnen einen Denkzettel und baten um mehr Rücksicht an ihrer Schule. Ein Mann war mit 55 km/h fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt - er bekam direkt mehrere Denkzettel von den Schülerinnen und Schülern übergeben und wird ein Bußgeld zahlen müssen.

Die gute Nachricht: Viele Autofahrer und Autofahrerinnen hielten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. An zwölf von ihnen überreichten die Erst- und Zweitklässler einen Dankzettel und lobten das positive Verhalten im Straßenverkehr.

Die gemeinsame Kontrolle kam bei allen Beteiligten richtig gut an.

Die Anhalteaktion ist Teil einer landesweiten Aktionswoche (11. Juni - 18. Juni) unter Federführung der NRW Initiative #sicherimStraßemverkehr.

Polizeipräsidium Recklinghausen