LPI-SHL: Unbekannten Einbrecher ertappt

Suhl (ots) - In der Zeit von Freitagabend, 21:30 Uhr, bis Samstagvormittag beschädigten und zerkratzten bislang unbekannte Täter zwei Autos, die in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl abgestellt waren. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0187442/2025 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

