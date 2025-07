LPI-SHL: Auseinandersetzung

Suhl (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Sonntagnachmittag einen 44-jährigen Autofahrer nachdem er in der Gothaer Straße in Suhl über eine rote Ampel gefahren war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr