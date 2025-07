Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Dachstuhlbrand"

Dermbach (ots)

Die Brandortuntersuchung der Kriminalpolizei Suhl an dem Gebäude im Hauckweg in Dermbach ergab, dass der Brand vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde. Eine technische Ursache schlossen die Ermittler aus. Der Sachschaden wird durch den Eigentümer des Gebäudes auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt wegen Brandstiftung. Wer hat am Freitag (18.07.2025) gegen 0:45 Uhr verdächtige Personen in dem Bereich gesehen und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0185552/2025.

