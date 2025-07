Schmalkalden (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:45 Uhr, ging bei der Polizei die Mitteilung über einen brennenden Müllcontainer im Bereich Fuchsenkothe in Schmalkalden ein. Beim Eintreffen der Streifenbeamten waren die Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr bereits in vollem Gange. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Metallcontainer durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Glücklicherweise wurden weder umliegende Gebäude beschädigt noch Menschen ...

