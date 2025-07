Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wenn das Auto zur Waffe wird

Meiningen, Walldorf (ots)

Am Samstag, dem 19.07.2025, kam es gegen 13:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 21-jährigen Tatverdächtigen und dem 40-jährigen Geschädigten. Die beiden trafen sich ursprünglich zu einer Aussprache im Bereich der Melkeser Straße in Walldorf. Doch noch bevor ein Wort gewechselt wurde, richtete der Tatverdächte sein Auto auf den Geschädigten und fuhr gezielt mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zu. Nur durch einen beherzten Sprung zur Seite konnte sich der Mann in Sicherheit bringen. Nach dem Angriff verließ der Beschuldigte den Tatort in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen der kurz darauf eingetroffenen Polizeibeamten verliefen ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.

