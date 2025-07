LPI-SHL: Einbruch in Feuerwache - Ermittlungen eingeleitet

Hildburghausen (ots) - In der Nacht zum Freitag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Eisfeld ein. Nachdem eine Nebentür aufgehebelt wurde, durchwühlten die Täter das Haus und entnahmen mehrere Wertgegenstände in bis dato unbekannter Menge. Die Hauseigentümer befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchs im Urlaub. Der Schaden an der Tür wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

