Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zella-Mehlis - Kleinkraftradfahrer ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss gestoppt

Zella-Mehlis (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20. Juli 2025 führten Polizeibeamte des Inspektionsdienst Suhl gegen 03:30 Uhr in der Ortslage Zella-Mehlis eine Verkehrskontrolle bei einem 40jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades durch. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus ergaben sich konkrete Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Zudem war das Kleinkraftrad nicht pflichtversichert, was einen weiteren Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz darstellt. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

