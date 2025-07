Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung am Platz der deutschen Einheit - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Suhl (ots)

Am Freitagabend, dem 18. Juli 2025, kam es gegen 22:45 Uhr auf dem Platz der deutschen Einheit in Suhl zu einer Körperverletzung. Ein 40-jähriger Mann wurde dort unvermittelt von einem 38-jährigen Tatverdächtigen ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte erlitt dabei sichtbare Gesichtsverletzungen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich mit dem Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369224 unter Angabe des Aktenzeichens ST/0186449/2025 in Verbindung zu setzen.

