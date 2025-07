LPI-SHL: In der Kurve gestürzt

Bad Salzungen (ots) - Am frühen Samstagmorgen unterzogen Beamte der PI Bad Salzungen einen 35-jährigen E-Bike Fahrer einer Verkehrskontrolle. Da er die Leimbacher Straße in Bad Salzungen in Schlangenlinie befuhr, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,74 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

mehr