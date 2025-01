POL-PDNR: Aktueller Stromausfall

Neuwied (ots) - Am 20.01.2025 kam es in dem Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr zu zwei Trickdiebstählen im Bereich Neuwied. Eine Tat ereignete sich in Heimbach-Weis im Oberen Markenweg gegen 16:00 Uhr und die zweite Tat ereignete sich gegen 14:30 Uhr in der Alemannenstraße in Irlich. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unter dem Vorwand als Handwerker wegen eines Wasserrohrbruches in der Nachbarschaft ...

mehr