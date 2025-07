Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisste Frau - Wer kann Hinweise geben?

Bad Salzungen (ots)

Seit Sonntagnachmittag wird die 34-jährige Peggy Pabst vermisst. Sie ist zur Behandlung im Klinikum in der Lindigallee in Bad Salzungen untergebracht und verließ die Einrichtung in unbekannte Richtung. Die Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Mit Einverständnis der Angehörigen wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Suche nach der Vermissten zu unterstützen. Beschrieben werden kann Frau Pabst wie folgt: - etwa 165 cm groß - schlanke Gestalt - Tätowierung an Armen und Hals - blonde Haare mit dunklem Undercut Bekleidet ist die Vermisste mit einem schwarzen kurzärmligen Kleid mit einem ausgewaschenen Druck im Brustbereich und hellen Turnschuhen. Zeugen, die Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

