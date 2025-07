Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Täter in Haft

Zella-Mehlis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag erhielt die Polizei einen Anruf vom Suhler Klinikum, dass ein schwer verletzter Mann mit einer Stichverletzung im Oberkörper aufgenommen worden war. Angaben zur Tat machte der Geschädigte zunächst nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Suhl ergaben, dass es in der Nacht in einer Wohnung in der Bergstraße in Zella-Mehlis aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen war. Ein 40-jähriger verschaffte sich gewaltsam zu den Räumlichkeiten, stach auf einen 43-Jährigen ein und verletzte ihn schwer. Eine 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Täter wurde am Montag gefasst und vorläufig festgenommen. Der zuständige Richter erließ am Dienstag (22.07.2025) Haftbefehl und verkündete den sofortigen Vollzug. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

