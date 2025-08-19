Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250819 - 0854 Frankfurt - Gallus: Bezugnahme zu Meldung Nr. 0844: Verkehrsbeeinträchtigung auf Grund von Ermittlungsarbeiten

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Dienstag (19. August 2025) auf Mittwoch (20. August 2025) werden im Bereich der Mainzer Landstraße von dem Platz der Republik bis zur Ecke Rudolfstraße, ca. zwischen 23:30 Uhr und 01:00 Uhr, Ermittlungsarbeiten der Polizei fortgesetzt.

Der Straßenverkehr wird zu dieser Zeit umgeleitet werden, außerdem wird die Straßenbahn in dieser Zeit zwischen "Platz der Republik" und "Rebstöcker Straße" nicht verkehren.

