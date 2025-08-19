Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250819 - 0856 Frankfurt-Niederrad: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (18. August 2025) ereignete sich am Schwanheimer Ufer ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 66-jähriger PKW-Fahrer zusammen mit einer 63-jährigen Beifahrerin gegen 17:00 Uhr das Niederräder Ufer in Fahrtrichtung stadteinwärts und beabsichtige auf ein dortiges Tankstellengelände zu fahren. Beim Befahren des Tankstellengeländes überquerte ein 3-jähriger Junge unvermittelt fußläufig den Einfahrtsbereich, sodass das Fahrzeug das Kind erfasste. Durch die Kollision erlitt das Kind schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Mitfahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell