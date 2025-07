Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit verbotenem Messer, jedoch ohne Fahrerlaubnis in die Grenzkontrolle

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Mittwochvormittag stoppten Bundesbereitschaftspolizisten einen polnischen BMW, der zuvor in die Kontrollposition auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße gelotst worden war. In dem Fahrzeug entdeckten die Uniformierten anschließend in der Mittelkonsole ein Messer, dessen Klinge mit über 20 Zentimeter zu lang war. Das Messer wurde sichergestellt, der 21 Jahre alte Fahrer wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Bei dieser Anzeige gegen den polnischen Bürger blieb es aber nicht. Eine Abfrage seiner Personalien im Fahndungsdatenbestand brachte ans Licht, dass sein Führerschein für ungültig erklärt und die Fahrerlaubnis widerrufen wurde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis führt nun das Autobahnpolizeirevier Bautzen.

