Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Vor und während der Zugfahrt Reisende belästigt

Löbau, Görlitz (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf ermittelt gegen einen afghanischen Staatsangehörigen (26), dem Nötigung, Körperverletzung, der verbotene Besitz von Betäubungsmitteln und das verbotene Führen eines Messers vorgeworfen werden.

Der 26-Jährige hatte gestern Nachmittag, kurz vor 16.00 Uhr, am Bahnsteig des Löbauer Bahnhofes zunächst eine junge Frau, später auch ein Mädchen, im wahrsten Sinne des Wortes ins Visier genommen. Dazu hatte er sich offenbar extra eine Sonnenbrille und eine FFP2-Maske aufgesetzt. Er starrte die späteren Geschädigten schließlich an und trat ihnen deutlich zu nahe. Während sich die Frau einem Reisenden anvertraute, auch während der anschließenden Fahrt nach Görlitz in dessen Nähe blieb und somit den späteren Beschuldigten vermutlich "abschüttelte", suchte sich das Mädchen einen freien Platz im Zug. Kurz darauf setzte sich der Beschuldigte der Minderjährigen direkt gegenüber hin. Nachdem sie sich einen anderen Platz gesucht hatte, beobachtete sie, dass der Mann nun zwei weitere Mädchen in ähnlicher Weise belästigte.

Zwischenzeitlich verständigte die Zugbegleiterin, die das Geschehen ebenfalls bemerkt hatte, die Bundespolizei. Eine Streife, die zum Bahnhof nach Görlitz geeilt war, konnte den Verdächtigen so nach Ankunft des Zuges sofort festnehmen.

Nach seiner Festnahme sind im Bund seiner Hose ein zugriffsbereites Einhandmesser und in den Taschen seiner Hose ein Cliptütchen gefunden worden. Einem Drogentest zufolge befand sich in dem Tütchen Betäubungsmittel.

Das verängstigte Mädchen, dass durch den angeforderten Rettungsdienst kurz medizinisch versorgt wurde, ist später an seine Eltern übergeben worden.

Im Rahmen der Ermittlungen werden nun Reisende gesucht, die ggf. ebenfalls entsprechend vor oder während der Fahrt von Löbau nach Görlitz behelligt wurden.

Die Ermittler bitten insbesondere die beiden möglicherweise geschädigten Mädchen, die offenbar unmittelbaren Kontakt mit dem Beschuldigten hatten, sich bei der Dienststelle zu melden.

Vorliegenden Erkenntnissen nach handelt es sich bei diesen beiden Gesuchten ebenso um Minderjährige, welche die RB 60 76525 gestern am Bahnhof in Reichenbach (Oberlausitz) verlassen haben sollen.

Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf ist jederzeit über die Rufnummer 03581 - 3626 - 0 erreichbar.

