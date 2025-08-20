Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250820 - 0858 Frankfurt - Bornheim: Trickdiebin festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstagmorgen nahmen Polizeibeamte eine 44-Jährige fest, welche im Verdacht steht einen 64-Jährigen bestohlen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Geschädigte auf der Burgstraße gegen 09:30 Uhr durch die Tatverdächtige nach Geld gefragt worden. Daraufhin habe er ihr zwei Euro gegeben, woraufhin die 44-Jährige den Mann umarmt habe. Kurze Zeit später habe der 64-Jährige das Fehlen weiteren Bargeldes festgestellt und sich an die Polizei gewandt. Die eingesetzten Beamten fahndeten nach der Frau, trafen diese an und nahmen sie fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ordnungshüter die Tatverdächtige.

