Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250820 - 0859 Frankfurt - Eckenheim: Jugendlicher Radfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 14-jähriger Radfahrer fuhr am gestrigen Dienstag gegen 14:40 Uhr auf dem in beide Richtungen zu befahrenden Radweg der Homburger Landstraße in Richtung Theobald-Ziegler-Straße. Ein 29-jähriger Autofahrer fuhr zu dieser Zeit ebenfalls auf der Homburger Landstraße in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung zur Theobald-Ziegler-Straße beabsichtigte der Autofahrer nach aktuellen Erkenntnissen nach rechts abzubiegen, zeitgleich querte der Radfahrer den dortigen Schutzstreifen. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, in Folge derer der Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen wurde und dann auf den Boden fiel. dabei erlitt er schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Nach erfolgter medizinischer Erstversorgung durch die kurz darauf eintreffenden Rettungskräfte wurde der schwerverletzte 14-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Unfallursachenermittlungen dauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

