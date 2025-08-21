Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250821 - 0861 Frankfurt - Griesheim: Kostenlose Fahrradcodierung in Frankfurt Griesheim

Frankfurt (ots)

Im Rahmen des "Stadtteilfest Griesheim" wird die Frankfurter Polizei am 30.August 2025 zwischen 13:00-16:00 Uhr kostenlose Fahrradcodierungstermine anbieten. Die Fahrradcodierung dient als zusätzlicher Diebstahlsschutz und wird durch das Präventionsteam des Polizeipräsidium Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem Verein "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." durchgeführt. Weiterhin werden Jana Kaiser und Fabian Dickhoff, als Schutzleute vor Ort mit dabei sein und als Ansprechpartner für Interessierte zur Verfügung stehen. Um auch für jüngere Besucher Unterhaltung mitzubringen, werden die beiden unter anderem auch ein Glücksrad dabeihaben.

Die Polizei hofft, dass das kostenlose Angebot von vielen Interessierten angenommen wird, da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen wird darum gebeten, sich unter folgendem Link anzumelden:

anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de

