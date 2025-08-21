PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

Krunkel (ots)

Am Donnerstag, den 21.08.2025 zwischen ca. 10:00 -14:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Krunkel im Bereich Sonnenweg. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in den Wohnraum. Das Haus wurde durchwühlt. Der/die Täter erbeuteten augenscheinlich Bargeld.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 13:37

    POL-PDNR: Polizei zieht positive Bilanz für das verlängerte Kirmeswochenende

    Niederfischbach (ots) - Von Samstag, 16.08., bis Dienstag, 19.08., fand mit einem bunten, abwechslungsreichen Programm die diesjährige Niederfischbacher Kirmes statt. Laut Veranstalter handelt es sich um die größte Kirmes im Kreis Altenkirchen. Die Polizeiinspektion Betzdorf begleitete die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder durch tägliche Präsenz auf dem ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 00:43

    POL-PDNR: Erfolgreiche Vermisstensuche in Ölsen

    Ölsen (ots) - Am Abend des 20.08.2025 kam es im Bereich der Ortslage Ölsen zu einer Vermisstensuche nach einer über 80-jährigen männlichen Person. Die Person konnte durch den Einsatz des Polizeihubschraubers mitten im Wald in einer hilflosen Lage festgestellt werden. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte am Boden konnten an die Person herangeführt werden und diese im Anschluss dem Rettungsdienst übergeben. Im Rahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren