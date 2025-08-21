Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

Krunkel (ots)

Am Donnerstag, den 21.08.2025 zwischen ca. 10:00 -14:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Krunkel im Bereich Sonnenweg. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in den Wohnraum. Das Haus wurde durchwühlt. Der/die Täter erbeuteten augenscheinlich Bargeld.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

