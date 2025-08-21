Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus
Krunkel (ots)
Am Donnerstag, den 21.08.2025 zwischen ca. 10:00 -14:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Krunkel im Bereich Sonnenweg. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in den Wohnraum. Das Haus wurde durchwühlt. Der/die Täter erbeuteten augenscheinlich Bargeld.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
