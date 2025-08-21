Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

Marienhausen (ots)

Am Donnerstag, den 21.08.2025 zwischen 14:00 - 17:00 Uhr brachen bislang unbekannte(r) Täter in ein Wohnhaus in Marienhausen in der Straße Am Schüllgen ein. Hierzu wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet, das Haus wurde anschließend durchsucht. Nach erster Einschätzung wurde Bargeld entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell