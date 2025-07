POL-RE: Gladbeck: Mann nach sexuellem Übergriff gesucht - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots) - Eine ältere Dame aus Haltern am See ist auf "falsche Polizeibeamte" hereingefallen. Die Frau erhielt am Freitag (18.07.) einen Anruf, am Telefon gab sich ein Mann als Polizeibeamter aus und gaukelte der Seniorin vor, dass in der Nähe Räuber festgenommen worden seien. Gefunden habe man außerdem einen Zettel mit Daten der Frau, was darauf schließen würde, dass sie das nächste Opfer sein ...

