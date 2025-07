Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Halterin am See: Seniorin wird Opfer von Betrugsmasche

Recklinghausen (ots)

Eine ältere Dame aus Haltern am See ist auf "falsche Polizeibeamte" hereingefallen. Die Frau erhielt am Freitag (18.07.) einen Anruf, am Telefon gab sich ein Mann als Polizeibeamter aus und gaukelte der Seniorin vor, dass in der Nähe Räuber festgenommen worden seien. Gefunden habe man außerdem einen Zettel mit Daten der Frau, was darauf schließen würde, dass sie das nächste Opfer sein könnte. Um ihre Wertsachen bzw. ihr Geld in Sicherheit zu bringen, solle sie ihre Bankkarte übergeben. Kurz darauf erschienen insgesamt drei Männer an der Wohnanschrift "Zum Stadtgraben". Die Männer gaben sich als zivile Polizeibeamte aus - und nahmen die Bankkarte der Frau entgegen. Erst heute fiel der Betrug auf, nachdem die Seniorin von der Bank auf verdächtige Abbuchungen von ihrem Konto aufmerksam gemacht wurde. Die Betrüger konnten nur grob beschrieben werden: demnach waren sie zwischen 20 und 30 Jahre alt und sprachen Deutsch (ohne Akzent). Die "Abholung" war am Freitagvormittag, gegen 10 Uhr. Wer weitere Angaben zu den drei Männern machen kann, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Dieser Fall ist leider kein Einzelfall. Immer wieder gibt es auch hier Betrugsversuche. Abgesehen haben es die Täter meistens auf ältere Menschen. Ihr Ziel: An die Ersparnisse bzw. das Vermögen zu kommen. Im Kampf gegen die Täter setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über die verschiedenen Maschen (Schockanruf, Enkeltrick, etc.) der Betrüger. Das Projekt "Next Generation" trägt zum Schutz von Seniorinnen und Senioren bei.

Nähere Informationen dazu finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

