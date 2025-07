Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Neckarsteinach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

69239 Neckarsteinach (ots)

Am Mittwoch, 02.07.2025 gegen 14:05 Uhr, wurde in der Neckargemünder Straße in 69239 Neckarsteinach, Höhe Hausnummer 5, eine Fahrradfahrerin von einem blauen Auto (Kombi) touchiert. Die Fahrradfahrerin stürzte hierbei und verletzte sich. Die Autofahrerin hielt zunächst an, begutachtete ihren Schaden und fuhr anschließend weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen und sich um die Fahrradfahrerin zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug bzw. zur Fahrerin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter Tel. 06207 94050 zu melden.

