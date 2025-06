Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Einfamilienhaus in Krakow am See

Landkreis Rostock/Krakow am See (ots)

Am Morgen des 04.06.2025 kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Krakow am See im Landkreis Rostock.

Gegen 07:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über den bereits laufenden Löscheinsatz der Frewiliigen Feuerwehren Krakow am See und Charlottenthal in der örtlichen Wilhelm-Piek-Straße. Laut vorliegenden Angaben sei der Brand vermutlich im Bereich einer verwendeteten Mehrfachsteckdose ausgebrochen. Ob in diesem Zusammenhang ein technischer Defekt oder fahrlässiges Handeln ursächlich für die Brandentstehung gewesen sein könnte, ist nun Gegenstand der weiterführenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

In Folge des Brandes wurden diverse Möbelstücke beschädigt. Zudem wurde das Erdgeschoss aufgrund des Löschwassereinsatzes ebenso stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Verifizierte Angaben zum Gesamtschaden liegen indes noch nicht vor. Gemäß einer ersten Einschätzung soll sich dieser jedoch mindestens auf 50.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell