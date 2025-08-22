Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Kirchen/Sieg (ots)

Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer samt Auflieger, ein 71-jähriger Motorradfahrer und ein 64-jähriger Pkw-Fahrer befuhren in genannter Reihenfolge die Siegener Straße (B62) in Kirchen (Sieg) von Betzdorf kommend in Richtung Mudersbach. An der Einmündung zur Jungenthaler Straße blieben die drei Fahrzeuge aufgrund roter Lichtzeichenanlage stehen. Der Lkw-Fahrer stellte sodann fest, dass aufgrund einer Großbaustelle in der Ortslage Mudersbach keine Wendemöglichkeit für LKW besteht. Infolgedessen entschied er sich, an der Einmündung nach rechts in die Jungenthaler Straße abzubiegen. Vor dem Abbiegevorgang fuhr er ein Stück rückwärts und übersah dabei den hinter sich stehenden Motorradfahrer. Das Motorrad wurde in der Folge auf den dahinter stehenden PKW des 64-jährigen aufgeschoben, wodurch der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug auf die Straße fiel und sich leichte Verletzungen zuzog. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

