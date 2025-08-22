PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Kirchen/Sieg (ots)

Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer samt Auflieger, ein 71-jähriger Motorradfahrer und ein 64-jähriger Pkw-Fahrer befuhren in genannter Reihenfolge die Siegener Straße (B62) in Kirchen (Sieg) von Betzdorf kommend in Richtung Mudersbach. An der Einmündung zur Jungenthaler Straße blieben die drei Fahrzeuge aufgrund roter Lichtzeichenanlage stehen. Der Lkw-Fahrer stellte sodann fest, dass aufgrund einer Großbaustelle in der Ortslage Mudersbach keine Wendemöglichkeit für LKW besteht. Infolgedessen entschied er sich, an der Einmündung nach rechts in die Jungenthaler Straße abzubiegen. Vor dem Abbiegevorgang fuhr er ein Stück rückwärts und übersah dabei den hinter sich stehenden Motorradfahrer. Das Motorrad wurde in der Folge auf den dahinter stehenden PKW des 64-jährigen aufgeschoben, wodurch der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug auf die Straße fiel und sich leichte Verletzungen zuzog. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Gerhardus

Telefon: 02741-926 145

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 03:39

    POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl in Dierdorf

    Dierdorf (ots) - Im Zeitraum von Dienstag dem 19.08.2025, 19:00 Uhr bis Donnerstag dem 21.08.2025, 21:20 Uhr kam es in Dierdorf in der Brauereistraße zu einem Kennzeichendiebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter die Kennzeichenschilder eines schwarzen Kleinwagens. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 20:45

    POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

    Marienhausen (ots) - Am Donnerstag, den 21.08.2025 zwischen 14:00 - 17:00 Uhr brachen bislang unbekannte(r) Täter in ein Wohnhaus in Marienhausen in der Straße Am Schüllgen ein. Hierzu wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet, das Haus wurde anschließend durchsucht. Nach erster Einschätzung wurde Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 20:41

    POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

    Krunkel (ots) - Am Donnerstag, den 21.08.2025 zwischen ca. 10:00 -14:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Krunkel im Bereich Sonnenweg. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in den Wohnraum. Das Haus wurde durchwühlt. Der/die Täter erbeuteten augenscheinlich Bargeld. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren