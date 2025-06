POL-PDWIL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in Wittlich

Daun (ots) - Am 06.06.2025 im Zeitraum zwischen 10:00 - 17:15 Uhr wurde ein VW Golf, welcher im Kreuzbergweg in Daun abgestellt war, durch einen unbekannten Täter mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Es konnten zwei Kratzer an der Beifahrerseite festgestellt werden Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

