Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr
Herdorf (ots)
In den frühen Morgenstunden des 22.08.2025, wurde in Herdorf auf der Hellerstr. ein 60-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.
