POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Herdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.08.2025, wurde in Herdorf auf der Hellerstr. ein 60-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Gerhardus

Telefon: 02741-926 145

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

