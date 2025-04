Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Nächtlicher Brand in Mehrfamilienhaus - Keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, den 22. April 2025, wurde die Feuerwehr Recklinghausen um 00:06 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Dortmunder Straße in der Stadtmitte alarmiert.

Das Feuer war in der Küche der betroffenen Wohnung ausgebrochen. Alle 15 Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig ins Freie retten. Verletzt wurde niemand.

Ein Trupp unter Atemschutz ging unverzüglich zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor. Das Feuer konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Einsatzes befand sich niemand mehr in der Brandwohnung.

Alle Hausbewohner wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden die übrigen Wohnungen auf mögliche Rauch- oder Feuerausbreitung kontrolliert. Die Brandwohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 01:15 Uhr beendet. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, des Einsatzleitdienstes, der ehrenamtlichen Löschzüge Suderwich und Ost sowie des Rettungsdienstes mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz.

Der Löschzug Altstadt stellte während der Einsatzdauer den Grundschutz für das übrige Stadtgebiet sicher - von der Feuer- und Rettungswache an der Kurt-Schumacher-Allee aus.

Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell