POL-PDNR: Polizei Linz kontrolliert verstärkt zu Schulbeginn - Eltern in der Verantwortung

Linz am Rhein (ots)

In der ersten Woche nach den Sommerferien führte die Polizeiinspektion Linz verstärkt Schulwegüberwachungen durch. Im Fokus der Kontrollen stand insbesondere die richtige Sicherung von Kindern im Fahrzeug.

Dabei wurden leider auch Verstöße festgestellt. Manche Kinder waren nicht oder nicht ausreichend angeschnallt, in einzelnen Fällen wurden Kindersitze nicht korrekt verwendet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nachdrücklich darauf hin, wie wichtig es ist, Kinder auf dem Schulweg und bei jeder Fahrt im Straßenverkehr richtig zu sichern. Eltern tragen hierbei nicht nur eine rechtliche Verantwortung, sondern sind auch Vorbilder für ihre Kinder. Ein falsches Verhalten von Erwachsenen wird schnell nachgeahmt - richtiges Verhalten ebenso.

Die Polizei Linz appelliert deshalb an alle Eltern:

   - Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind stets ordnungsgemäß gesichert 
     ist.
   - Nutzen Sie altersgerechte Kindersitze und kontrollieren Sie den 
     korrekten Sitz der Gurte.
   - Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und legen Sie selbst immer 
     den Sicherheitsgurt an.

Nur durch konsequente Beachtung dieser einfachen Regeln kann das Risiko schwerer Verletzungen im Falle eines Unfalls erheblich reduziert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

