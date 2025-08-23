Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugbrand auf Parkplatz

Neuwied (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:13 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr Neuwied, durch mehrere Anrufer, über einen Fahrzeugbrand in der Neuwieder Innenstadt informiert. Ein auf dem öffentlichen Parkplatz unter der Rheinbrücke abgestellter Kleintransporter stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Ein daneben abgestellter PKW wurde von den Flammen vermutlich ebenfalls erfasst und hatte bereits Feuer gefangen. Durch das schnelle und konsequente Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Fahrzeuge verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten an den Fahrzeugen zogen sich bis 04:30 Uhr hin, da der Kleintransporter durch die Feuerwehr in Handarbeit entladen werden musste.

Die Brandursache ist zurzeit Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631 878-0 zu melden oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu wenden. Von besonderem Interesse sind Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder auffälligem Verhalten im Bereich der Parkplätze unter der Rheinbrücke im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr am 23.08.2025.

