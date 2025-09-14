PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Erftstadt - Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag (12./13.09.2025) in Erftstadt, wurden ein 22-jähriger Autofahrer und seine Beifahrerin (22 Jahre) leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines Renault am 13.09.2025 gegen 00:30 Uhr auf der B265 aus Richtung Erp in Fahrtrichtung Ahrem unterwegs. Ein Zeuge gab an, dass der Pkw dabei in Schlangenlinien gefahren sei. Aus bislang ungeklärtem Grund, kam der 22-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im dortigen Graben. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt. Die Beifahrerin (22 Jahre) verletzte sich ebenfalls leicht.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine Alkoholisierung fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet und im Krankenhaus entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

