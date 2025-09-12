PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 250912-5: Zeugensuche nach Diebstahl aus Auto

Pulheim (ots)

Einbauteil aus Auto entwendet

Unbekannte haben am späten Donnerstagabend (11. September) in Pulheim einen VW aufgebrochen und ein Einbauteil im Bereich des Lenkrads entwendet. Die beiden Männer sollen etwa 25 Jahre alt sein. Einer der Täter habe eine helle Jeans und eine Kapuzenjacke mit dem Logo der Firma Nike auf dem Rücken getragen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 23.50 Uhr meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei. Sie habe beobachtet, wie ein Mann an der Fahrerseite eines VW an den Venloerstraße gestanden habe. Kurze Zeit später habe sie diesen mit einem weiteren Mann davonlaufen sehen. Sie rief die Polizei.

Alarmierte Polizisten nahmen die Fahndung auf. Beamte stellten zudem Aufbruchspuren an dem weißen Auto und den Diebstahl des Armaturenbretts fest. Sie dokumentierten Spuren am Tatort und fertigen eine Strafanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

