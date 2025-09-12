PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 250912-4: Einbruch in Kindergarten - Zeugensuche

Hürth (ots)

Tür aufgehebelt und Bargeld entwendet

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Donnerstagabend (11. September) eine Tür eines Kindergartens in Hürth aufgehebelt haben und mit Bargeld geflüchtet sein sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen der oder die Unbekannten gegen 21.10 Uhr in einen Kindergarten an der Lortzingstraße eingedrungen sein und einen Alarm ausgelöst haben. Aus einem Büro soll Bargeld entwendet worden sein. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

