POL-REK: 250912-3: Jugendlicher bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Frechen (ots)

Unfallbeteiligtes Auto fuhr nach Berührung davon

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (10. September) in Frechen ist ein Radfahrer (16) leicht verletzt worden. Ein unfallbeteiligter Autofahrer sei nach dem Unfall davongefahren. Er oder sie sei in einem blauen Auto mit Bergheimer Kennzeichen unterwegs gewesen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der unbekannte Autofahrer oder die unbekannte Autofahrerin wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der 16-Jährige gegen 7.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Hochstedenstraße in Richtung Alfred-Nobel-Straße gefahren. An der Kreuzung von Hochstedenstraße und Kölner Straße habe er beabsichtigt, nach rechts in die Kölner Straße abzubiegen. Das unbekannte Auto sei geradeaus in die Alfred-Nobel-Straße gefahren und habe dabei den Lenker des Fahrrads touchiert. Der Jugendliche sei dadurch gestürzt und auf den Bordstein gefallen. Das Auto sei davongefahren.

Der Jugendliche begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung und erstattete später Anzeige auf einer Polizeiwache. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell