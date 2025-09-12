PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250912-3: Jugendlicher bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Frechen (ots)

Unfallbeteiligtes Auto fuhr nach Berührung davon

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (10. September) in Frechen ist ein Radfahrer (16) leicht verletzt worden. Ein unfallbeteiligter Autofahrer sei nach dem Unfall davongefahren. Er oder sie sei in einem blauen Auto mit Bergheimer Kennzeichen unterwegs gewesen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der unbekannte Autofahrer oder die unbekannte Autofahrerin wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der 16-Jährige gegen 7.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Hochstedenstraße in Richtung Alfred-Nobel-Straße gefahren. An der Kreuzung von Hochstedenstraße und Kölner Straße habe er beabsichtigt, nach rechts in die Kölner Straße abzubiegen. Das unbekannte Auto sei geradeaus in die Alfred-Nobel-Straße gefahren und habe dabei den Lenker des Fahrrads touchiert. Der Jugendliche sei dadurch gestürzt und auf den Bordstein gefallen. Das Auto sei davongefahren.

Der Jugendliche begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung und erstattete später Anzeige auf einer Polizeiwache. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 10:39

    POL-REK: 250912-2: Mehrere Schussabgaben nach Streit in Kerpen-Brüggen

    Kerpen (ots) - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern Bei einem Streit im persönlichen Umfeld am Donnerstagabend (11. September) in Kerpen-Brüggen hat ein Tatverdächtiger mehrere Schüsse abgegeben. Laut derzeitigem Sachstand wurde niemand verletzt. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Haupttäter und möglichen weiteren Komplizen. Gegen 19.45 Uhr rief eine ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 10:26

    POL-REK: 250912-1: Kind bei Zusammenstoß leicht verletzt

    Wesseling (ots) - Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (11. September) in Wesseling-Keldenich ist ein Radfahrer (6) leicht verletzt worden. Der Junge begab sich nach dem Unfall mit seiner Mutter in ärztliche Behandlung. Laut ersten Ermittlungen sei der 6-Jährige gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Franz-Boss-Straße in Richtung Eichholzer Straße gefahren. ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 14:00

    POL-REK: 250910-2: Falsche Polizeibeamte versuchten Senioren um Geld zu betrügen

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhinderte Vollendung Falsche Polizeibeamte haben am Dienstag (9. September) und am Mittwoch (10. September) versucht, Erftstädter mit einer dreisten Masche zu betrügen. Laut ersten Erkenntnissen riefen die Unbekannten Dienstagmorgen an, gaben vor Kriminalbeamte zu sein und behaupteten, dass Kriminelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren