Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250916-1: Unbekannter verletzte Fahrkartenkontrolleur

Bergheim (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Mann, der am Montagnachmittag (15. September) in Bergheim einen Kontrolleur in einem Bus angegriffen und leicht verletzt haben soll.

Der Tatverdächtige wird als hagerer etwa 190 Zentimeter großer Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren beschrieben, der zur Tatzeit einen grauen Jogginganzuge getragen haben und einen E-Scooter mit sich geführt haben soll. Hinweise zu dem Gesuchten oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 21 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen betraten drei Kontrolleure gegen 15.15 Uhr einen Bus am Bahnhof. Der Verdächtige soll beim Erblicken der Männer versucht haben den Bus zu verlassen. Auf Nachfrage nach seinem Ticket sei der Unbekannte aggressiv geworden, haben die Männer bedroht und einen der Kontrolleur (54) geschlagen. Anschließend sei er weggelaufen und habe seinen mitgeführten E-Scooter zurückgelassen.

Alarmierte Polizisten fahndet nach dem Mann und nahmen anschließend die Aussagen des Beteiligten auf. Sie stellten den E-Scooter sicher und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung und der Bedrohung. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell