Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Bundesweite Aktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" Polizei Oberhausen fördert sicheres Radfahren bereits im Grundschulalter

Oberhausen

Kinder zählen zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern. Ihre geringe Körpergröße, eingeschränkte Wahrnehmung und fehlende Erfahrung erschweren es ihnen, Gefahrensituationen richtig einzuschätzen. Umso wichtiger ist es, sie frühzeitig auf die Teilnahme am Straßenverkehr vorzubereiten.

Aus diesem Grund steht die bundesweite Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" in diesem Jahr unter dem Motto "Kinder im Blick". Die Aktion wird seit 2018 jährlich mit wechselnden Schwerpunkten durchgeführt - in diesem Jahr am 3. Juni 2025.

Im Rahmen dieser Aktion hat die Polizei Oberhausen am gestrigen Tag eine Radfahrprüfung an der Falkensteinschule durchgeführt. Insgesamt 47 Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 4b stellten sich der Herausforderung.

Zunächst wurden alle Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit überprüft - erst nach bestandener Kontrolle und mit Prüfplakette durften die Kinder auf die Strecke. Unterstützt wurde die Polizei durch 16 engagierte Eltern, die entlang der Prüfungsstrecke als Beobachtungsposten fungierten. Die Kinder bewältigten die Strecke eigenständig, ausgerüstet mit Fahrradhelmen und Warnwesten.

Im Vorfeld hatten die Kinder an zwei Übungstagen mit der Polizei teilgenommen und mussten zusätzlich einen schriftlichen Test absolvieren. Nur wer diesen bestanden und in der praktischen Prüfung nicht mehr als zehn Fehlerpunkte erreicht hatte, erhielt am Ende seinen Fahrradpass.

Unsere Botschaft an alle Verkehrsteilnehmenden: Fahren Sie aufmerksam und rücksichtsvoll - besonders, wenn Kinder unterwegs sind!

Denn: #LEBEN ist das höchste Gut.

