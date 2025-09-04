PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfahren eingeleitet

Gotha (ots)

Aus einem Drogeriemarkt im Bereich "Schöne Allee" entwendeten im Februar dieses Jahres bis dahin Unbekannte Körperpflegeartikel im Gesamtwert von circa 1.100 Euro. Durch umfangreiche polizeiliche Ermittlungsarbeit konnten zwei Männer (20, 24/ beide rumänisch) als mögliche Tatverdächtige bekannt gemacht werden. Ein Verfahren gegen die beiden Männer wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

