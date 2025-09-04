PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung

Eisenach (ots)

Drei Männer (zweimal 20, 28/ alle afghanisch) gerieten gestern, gegen 17.15 Uhr auf dem Markt in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf schlug der 28-Jährige offenbar einen der 20-Jährigen und bedrohte ihn verbal. Anschließend flüchtete der 28 Jahre alte Mann in unbekannte Richtung. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zu Fall gekommen

    Sondra (Wartburgkreis) (ots) - Ein 74-jähriger Fahrradfahrer kam gestern Mittag in der Emsetalstraße zu Fall. Der Mann war von Richtung Sättelstädt in Richtung Schwarzhausen gefahren. Er wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen kam zum Einsatz. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Kollidiert

    Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots) - Am frühen Abend des gestrigen Tages befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines VW die Mühlberger Straße aus Richtung Mühlberg. Gleichzeitig fuhr ein 15-Jähriger mit seiner S51 auf der Schulstraße von Günthersleben-Wechmar kommend. Augenscheinlich missachtete der 19-Jährige den vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 13:45

    LPI-GTH: Ermittlungen zu versuchten Tötungsdelikt aufgenommen

    Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt am Montag, den 01.09.2025, aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll ein 30 Jahre alter Mann (deutsch) eine ihm bekannte Frau (22; polnisch) gegen 11.15 Uhr in der Ohrdrufer Straße durch Überfahren mittels eines Pkw Opel schwer verletzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren