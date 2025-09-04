LPI-GTH: Auseinandersetzung
Eisenach (ots)
Drei Männer (zweimal 20, 28/ alle afghanisch) gerieten gestern, gegen 17.15 Uhr auf dem Markt in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf schlug der 28-Jährige offenbar einen der 20-Jährigen und bedrohte ihn verbal. Anschließend flüchtete der 28 Jahre alte Mann in unbekannte Richtung. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell