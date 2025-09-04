LPI-GTH: Zu Fall gekommen
Sondra (Wartburgkreis) (ots)
Ein 74-jähriger Fahrradfahrer kam gestern Mittag in der Emsetalstraße zu Fall. Der Mann war von Richtung Sättelstädt in Richtung Schwarzhausen gefahren. Er wurde leicht verletzt, ein Rettungswagen kam zum Einsatz. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell