Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vollsperrung

Seebergen (Landkreis Gotha) (ots)

Gegen 11.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L2147N zwischen Seebergen und Wandersleben. Eine 28-jährige Fahrerin eines Honda Motorrades fuhr in Richtung Wandersleben. Gleichzeitig befuhr eine 91-jährige Fahrerin eines Renault einen dort befindlichen Feldweg und beabsichtigte auf die L2147N aufzufahren. Offenbar übersah die Fahrzeugführerin dabei die Motorradfahrerin, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Die 91-Jährige wurde leicht, die 28 Jahre alte Frau schwer verletzt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Straße wurde voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

